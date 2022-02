TLT ostab 15 elektribussi ning laadimistaristu

Hanke eesmärk on jätkata ühissõidukipargi keskkonnasõbralikele sõidukitele üleminekut. Plaanide järgi peaksid esimesed elektribussid jõudma Tallinna 2023. aasta suveks.

Abilinnapea Andrei Novikov tõi välja, et hanke eesmärk on soetada 15 elektribussi, mis annaksid panuse Tallinna ühistranspordi veelgi keskkonnasõbralikumaks muutumisse. Lisaks muutub Tallinn tänu sellele linnana veelgi keskkonnahoidlikumaks, võttes kasutusele avalike linnaliinide teenindamiseks elektrisõidukid.

«Kindlasti saab elektrisõidukite soetamine olla väärikas kingitus pealinna elanikele sel erilisel aastal, mil Tallinn saab Euroopa roheliseks pealinnaks. Oleme paari aastaga teinud hüppelise arengu, et ühistransport muutuks rohelisemaks. Nii oleme paralleelselt surugaasibusside kasutuselevõtuga testinud ka uuemaid tehnoloogiaid nagu elektribusse, et viia kogu pealinna ühistransport hiljemalt aastaks 2035 üle heitmevabadele ühistranspordi lahendustele,» lausus Novikov, lisades, et tal on hea meel, et ka teised transpordiettevõtted üle Eesti on võtnud Tallinnast eeskuju ning alustanud üleminekut keskkonnasõbralikele kütusele.

TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš rääkis, et seni on linnaliikluses testitud viie erineva tootja poolt pakutavaid elektribusse ning hanke loomisel lähtuti seni Tallinnas testitud elektrisõidukite toimimisest ja sellest, et bussid vastaksid Eesti ilmastikust tingitud nõuetele. «Uued elektribussid ja laadimistaristud peavad olema sobilikud põhjamaistes keskkonnatingimustes ja teeoludes kasutamiseks. Sama oluline on, et bussid oleksid konstrueeritud ja ehitatud linnaliinide teenindamiseks, ning et sõidukitel oleks ka valmisolek kombineeritud laadimiseks,» ütles Boroditš.

Ta lisas, et erinevate tootjate elektribusside testperioodid on Tallinnas olnud edukad ning ühistranspordi hiljutise rahulolu-uuringu tulemused on kinnitanud, et ka linnaelanikud eelistavad keskkonnasõbralikemaid sõidukeid ning ootavad liinile elektribusse.

«Juba sellel aastal saame vahetada 350 diiselbussi surugaasibusside vastu ning seeläbi langeb järgmistel aastatel diiselbusside osakaal vähem kui 30 protsendile. See näitab, et Eestis on diislikütusele häid alternatiive. Täna saame öelda, et elektril sõitev ühistransport on teine etapp liikumaks säästlikuma liikuvuse poole,» ütles Boroditš. Juba täna sõidavad kõik Tallinna trammid ja trollid taastuvelektril ning ka soetatavad elektribussid hakkavad kasutama puhast elektrit.