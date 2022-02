Arstide liit: piirangute leevendamise ja vaktsiinipassi kaotamisega tuleks oodata

«Arstide liit on koroonapiirangute järkjärgulise kaotamise poolt, kuid soovitab järgida põhimõtet: tark ei torma. Piirangute leevendamise ja vaktsiinipassi kaotamisega tuleks oodata, kuni nakatumise tipp on möödas ja patsientide hulk haiglates ei suurene,» teatas liit.

Nakatumiste arv ja haiglaravi vajadus on jätuvalt tõusuteel ja haiglates on nn pika Covid-19 põdejaid nii tavaosakondades kui intensiivravis. «Perearstid ja kiirabi on ülekoormatud. See piirab teiste diagnoosidega patsientide ravivõimalusi,» märgivad arstid.