Pakirobotite võidukäigus on suur osa nende nunnul välimusel. Sisuliselt valge kast, rattad all, aga inimesed heldivad. Sotsiaalmeediasse tekib järjest videopostitusi, milles tublisid pakivedajaid lumest välja upitatakse ja nendega juttu aetakse. «Kas sa oled hädas jälle? No miks sa, totuke, siia trügisid, näed ju, et suur hang on ees...»