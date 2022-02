Mihkelson: alles eile hommikul rääkis Milling mõnusaid anekdoote

«Meil oli eile hommikul erakonna välis- ja kaitsepoliitika töörühma koosolek. Selle lõpus tegi Madis kaks mõnusat anekdooti. Rääkisime Venemaast ja kogu sellest jamast, mis meie ümber toimub praegu,» meenutas Mihkelson viimaseid vestlusi. «Oli mõnus sellise positiivse noodiga lōpetada, aga noh... (mõttepaus) eks see ongi see, mis Madisest kôige rohkem meelde jääb.»

Küsimusele, mis anekdooti Milling kolleegidele rääkis, vastas Mihkelson: «Näiteks üks, mis ta ütles oli see, et Venemaal on selline ütlemine, et ärge uskuge seda, mida räägitakse televiisoris, uskuge seda, mida näete külmkapis.»