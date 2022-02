Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi: Madis Milling oli kaitseliidu südametunnistus

Kaitseliidu ülem Ühtegi ütles, et kui ta leitnant Millingu surmast kuulis, oli löödud. «Madis Milling on olnud kaitseliidu alustalaks, kui nii võib öelda. Alati olnud tubli kaitseliitlane, aga mitte ainult tubli kaitseliitlane, vaid ka vabatahtlik. Ka surres oli ta vabatahtliku ülesannetes,» sõnas brigaadikindral Ühtegi.

«Ta on olnud omamoodi kaitseliidu südametunnistus, olles nii vanematekogu liige kui ka Tallinna malevas olulistel ametikohtadel. Alati tuli ta välja, küsimata, valmis aitama, ja sellise mehe kaotus on kaitseliidule, kuigi tegu on suure organisatsiooniga, äärmiselt-äärmiselt kurb sündmus,» hindas kaitseliidu ülem.

Ühtegi nentis, et Millingu kaotusega kannatab ka kaitseliit. «Kaitseliidul on oma tugirühm ju Toompeal ja Madis Milling on olnud ka selle tugirühma üks alustalasid. Aga kõige rohkem kannatab ilmselt ikkagi Tallinna malev. Siin Tallinna piirkonnas kindlasti läheb pikka aega, enne kui inimesed harjuvad selle arusaamisega, et Madist enam ei ole,» ütles Ühtegi.