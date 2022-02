Eesti keelab Valgevenest pärit mineraalõlide transiidi

«Valitsuse tänane otsus kehtestada Eestis lisaks Euroopa Liidu sanktsioonidele ka täiendav sanktsioon Valgevenest pärit õlitoodetele parandab suure lünga. Juhime sellele lüngale tähelepanu ka rahvusvaheliselt – Eesti teeb ettepaneku, et sellele kaubagrupile kehtestataks sanktsioon kogu Euroopa Liidus ning tõstatan selle küsimuse ka homme Balti peaministrite kohtumisel.»

Välisminister Eva-Maria Liimets (KE) tõdes, et Eesti ja Euroopa Liit on kehtestanud Valgevene võimudele ja ametiisikutele ulatuslikud sanktsioonid vastusena rasketele inimõiguste rikkumistele, oma naabrite suhtes toime pandud hübriidrünnakule ning riiklikule lennukikaaperdamisele.

«Nende piirangute kõrval on Balti riikides ja mujal äratanud põhjusega tähelepanu ning pahameelt suuremahuline piirangute alla käivate kaupadega sarnaste veoste transiit. Seetõttu on ainuvõimalik lahendus viia piirangute sisu selliste vedude keelamise abil sanktsioonide mõttega kooskõlla,» selgitas ta.

Kuna Valgevene riigile pole kehtestatud täielikku embargot, siis on Liimetsa sõnul alati kaupu ja inimesi, mis kehtivate sanktsioonide all ei ole. «Seepärast peame ka Balti riikide ja Euroopa Liidu tasandil jälgima, et olemasolevad sanktsioonid oleksid igal ajahetkel asjakohased ning toimiksid võimalikult eesmärgipäraselt,» lisas ta.