Merivälja lasteaia uus hoone valmib sügisel

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis, et linna üheks prioriteediks on Tallinna haridusasutuste renoveerimine ning haridusasutuste investeeringuteks on tänavu ette nähtud 59,9 miljonit eurot, sealhulgas 16,3 miljonit koolidele ja 43,6 lasteaedadele. Hiljuti avati Nõmmel Rabarübliku lasteaed ning Nõmme gümnaasiumi spordihoone, peagi avatakse Kesklinnas Liivamäe lasteaed. «Tänavu on saanud nurgakivi Kellukese lasteaia uus hoone Põhja-Tallinnas ja Rõõmupesa lasteaed Mustamäel, varsti saab nurgakivi ka Vindi lasteaed Kristiines. Peale selle plaanime projekteerimistöid alustada või jätkata veel 15 lasteaias,» rääkis Belobrovtsev.

Pirita linnaosavanema Tõnis Liinati sõnul on Merivälja vana lasteaed olnud päevakoduks mitmele põlvkonnale ning kindlasti on paljudel piritalastel sellega vahvaid mälestusi. «Olen ka ise siin mänginud ja üle aia turninud. Aga maja elas oma aja ära ja oli lõpuks üsna täbaras seisus. Mul on hea meel, et selle asemele kerkib väga laste- ja keskkonnasõbralik hoone,» sõnas Liinat.

Näiteks saab maja katusele päikesepaneelid ja lapsed saavad oma käsutusse moodsad õpiklassid. Merivälja lasteaed on Pirital teine lasteaed, mis saab endale nüüdisaegse maja ning Liinati sõnul ei jää see viimaseks. Uus maja on plaanis rajada ka Pirita lasteaiale.

Amortiseerunud hoone asemele kerkib sügiseks tänapäevane 10-rühmaline lasteaiahoone 240 lapsele ühes põneva õuealaga. Innovaatilise lahendusena luuakse lasteaias lisaks hoone sees olevatele sissepääsudele rühmadesse, ka kõikidest rühmaruumidest otse väljapääsud õuealadele. Selline lahendus aitab muuhulgas vältida nakkushaiguste perioodil rohkemaid kontakte ja minna õue otse rühmaruumist.

Hoone siseplaneering on ökonoomne, kavandatud ruumid on pidevalt kasutuses õppe- kasvatustöö läbiviimiseks, rühmaruumid on kergesti liigutatavate voldikseintega, mis jagavad õppe- ja mängutegevuse ja puhkealadeks. Puhkealale kavandatud kappvoodid võimaldavad suletuna moodustada avara õpikeskkonna, mis varustatakse tänapäevase tehnoloogiaga, muuhulgas interaktiivsete tahvlitega. Hoone tehnilised lahendused on valitud energiasäästlikud, lisaks võimaldavad päikesepaneelid katusel kasutada oma toodetud elektrienergiat, mis moodustab olulise osa hoone aastasest tarbimisest.