Henrik Normann: Madis mängis minu elus kõige suurema rolli

«Olen kuulnud, kui inimesed ütlevad sellist šokki üle elades, et neil on hinges tühjus, aga minu hinges ei ole tühjust,» rääkis Henrik Normann. Ta lausus, et kui ta mõtleb Madise peale, siis on tema hing täidetud nii paljude ilusate hetkede ja sündmustega, et mingit tühjust seal küll ei ole. «Kõike mida ta tegi, tegi ta kirega.»

Ta lisas, viimaste jutuajamistega olid nad Madisega kogu aeg homses, rääkisid sellest, mida võiks teha ehk aasta pärast. «See hea tuju ja humoorikas suhtumine, see polnud küll kokku lepitud, aga see oli meil nagu kokkuleppimata kokkulepe, et olime alati rõõmsal noodil.»