Haiglates Covid-19 põdejatest on 80 protsenti vaktsineerimata, samal ajal haigestub omikrontüve tõttu üha rohkem kaasuvate tõbedega inimesi ja väikelapsi. Ometi on valitsus otsustanud 17. veebruaril vaadata üle sümptomaatiliste Covid-19 patsientide seisu. Postimees uuris, milline on see number viimasel ajal olnud.