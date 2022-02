Ülemistel avati näitus Lasnamäe tuletornide ajaloost

Näitus «Lasnamäe märgutuled. Tallinna tuletornide lugu» on valminud Eesti Meremuuseumi ja Lasnamäe Muuseumi projekti koostöös ja see on külastajatele tasuta.

«Lasnamäe veerul asuvad tuletornid on mänginud olulist rolli Eesti merendusajaloos ning on tuttavad igale tallinlasele. Mitu Lasnamäe tänavat on saanud oma nimed tänu tuletornidele ning mul on hea meel, et paljudel ajaloohuvilistel avaneb võimalus teha lähemat tutvust Tallinna tuletornide väärika ja põneva ajalooga,» ütles Lasnamäe linnaosavanema kohusetäitja Anu Aus.