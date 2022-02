Hinnang meeleavaldusele: rünnak politsei vastu läks üle piiri

Siseminister Kristian Jaani (KE) ütles, et politsei käitus neljapäeval taktikaliselt vaoshoitult ja et olukorda arvestades on see väga tähtis. «Jätkuvalt on mingi osa inimesi, kes ootavadki, et politsei ei oleks vaoshoitud,» nentis minister. «Meie politseinikud aga näitasid, kui professionaalsed nad on ja kui hästi suudavad sellistes olukordades rahu säilitada, sest eesmärk on ju ikkagi, et kõik oleks turvaline. See, mida mõned autojuhid sel päeval Tallinnas korraldasid, on aga kindlasti vastutustundetu.»