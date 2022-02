Indrek Kelk: loodetavasti saab Tartu maratonile koroonapassi küsimata

Maratoni peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul tekitavad viimased uudised nõutust. «Saime äsja eriloa, mis tähendab, et 63 kilomeetri distantsile on lubatud 2000 osaleja asemel kuni 4000 inimest. Selle üle on muidugi väga hea meel. Samas on kurb tõdeda, et piiranguid plaanitakse lõpetada täpselt päev pärast Eesti kõige olulisemat talvist suursündmust,» nentis ta.