Hooldetöödele vaatamata tuleb kõikjal arvestada libedate teelõikudega

Erilisele ettevaatlikkusele manitseb liiklusjuhtimiskeskus aga kõrvalteedel sõitjaid. Laupäeva pärastlõunal on teeolud piirkonniti erinevad. Lääne-Eestis on riigi põhi- ja tugimaanteed valdavalt soolamärjad, mujal on lumised või sõidujälgede vahel soolalumesegused.