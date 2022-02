Kodude tuleohutusprojekt ja päästjate terviseedendus esialgu jätkuvad

«On hea meel kinnitada, et tänaseks oleme need vahendid selleks aastaks leidnud ning mõlemad projektid jätkuvad. Loodan väga, et see annab lisatõuke ka kohalikele omavalitsustele veelgi aktiivsemalt tulla kaasa "Kodud tuleohutuks"-projektiga, millega on eelnevatel aastatel aidatud ligi 1800 majapidamist. See on kõigi osapoolte huvides,» märkis Jaani.