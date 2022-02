Joodikute kantseldamisega peaks tulevikus tegelema omavalitsus

Siseministeeriumi vaates ei ole kainenema toimetamine otsene õiguskorra kaitsmine, vaid pigem sotsiaalküsimuste lahendamine. Sotsiaalministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitka osakonna juhataja Henry Timberg ütles, et kohalikud omavalitsused, kui esmase hooldelise tegevuse pakkujad, on abivajavale inimesele riigi keskvõimust lähemal. Ta selgitas, et alkoholist tingitud probleemidel on sageli juurpõhjus, mis vajab teistsugust sekkumist, et ennetada edasisi tõsisemaid tagajärgi, kus joobes isik võib olla ohtlik nii iseendale kui kaaskodanikele. Timbergi sõnul vajab korduvalt kainenema viidud inimene enamasti abi, mitte karistust või lihtsalt arestimajas hoidmist.