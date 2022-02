Saksamaa välisminister külastab Ukrainat

Prantsuse välisminister Jean-Yves Le Drian on seisukohal, et Ukraina-Venemaa kriisis tuleb valida läbirääkimiste ja vastasseisu vahel.

President Emmanuel Macronile viidates tõi Le Drian eelmisel nädalal esile kolm Prantsusmaa põhimõtet, mille alusel konflikte lahendada – need on kindlus, solidaarsus ja dialoog.

«Kindlus tähendab hoiatust, et igal uuel rünnakul Ukraina terviklikkuse ja suveräänsuse vastu on tõsised tagajärjed ja see toob kaasa ulatuslikud sanktsioonid Venemaa vastu,» selgitas ta.