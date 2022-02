Eestis kaasati mullu ravimiuuringutesse ligi 4000 patsienti

Koroonavaktsiine ei uuritud

Suur hulk biosimilaride uuringute taotlusi (13) viitab olukorrale, kus mitme bioloogilise originaalravimi patendikaitse on lähiaastatel läbi saamas. Biosimilari ehk sarnase bioloogilise ravimi puhul on toimeaine originaalravimi toimeainele väga sarnane, kuid mitte identne. Biosimilari arendustöö eesmärk on töötada välja originaatorile struktuurilt ja toimelt võimalikult sarnane ravim, mida tuleb erinevate uuringute abil ka praktikas näidata.

Kolm GMO ravimi uuringut

50 ravimiuuringu taotluse hulgas oli ka kolm geneetiliselt muundatud organisme sisaldava ehk GMO ravimi uuringut. Tegemist oli vaktsiiniuuringutega ning GMO tehnoloogiat kasutati selleks, et pakkida paljunemisvõimetu viiruse kesta sisse mõne teise haigustekitaja geneetiline materjal, millel oleva info põhjal toodetud valgu vastu sooviti immuunvastust tekitada. Taotluste hulgas oli üks mRNA vaktsiini uuring – lisaks koroonavaktsiinile on seda tehnoloogiat võimalik rakendada ka teiste haiguste vastu suunatud vaktsiinide ja ravimite arendamisel.

Uuringukeskustest on võrdselt esindatud haiglad ja erakliinikud (45 protsenti) ning ülejäänud 10 protsenti moodustavad perearstikeskused. Samas kaasavad erakliinikud kõige suurema hulga patsiente – üle poole kõikidest patsientidest. Kliinilised uuringud on arsti jaoks väga aja- ja ressursimahukad, mistõttu võib tavapärase kliinilise töö kõrvalt olla üsna keeruline leida lisatööks aega. Seetõttu on Eestis mitmeid erakliinikuid, mille põhiliseks tegevusalaks on kliiniliste uuringute läbiviimine.