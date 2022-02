Minister Sutt kutsub elutähtsate teenuste osutajad küberturbe teemalisele ümarlauale

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt tõdes, et Venemaa poolt tekitatud julgeolekukriis Ukrainas on muutnud ka Eesti küberuuumi ohupilti. «Ukraina julgeolekukriis toob endaga kaasa erinevaid hübriidohte, eeskätt just küberruumis. Viimaste nädalate jooksul on intensiivistunud katsed leida turvanõrkusi Eesti võrkudes, mistõttu on äärmiselt oluline, et meie elutähtsate ja oluliste teenuste osutajad oleksid olukorrast teadlikud ja suutelised neid ohte ennetama. Siinkohal on riik neile mõistagi abiks,» märgis sutt.