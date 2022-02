Lõhkevate torudega Toompea loss igatseb kapitaalremonti

Ligi kolm aastat on innukamalt räägitud vajadusest Toompea lossi uuendada, sest hooneid vaevavad kommunaalprobleemid ja sealne töökeskkond meenutab nõukogude aega. Esindushoonele antakse raha n-ö kosmeetilisteks töödeks, et see ilus välja näeks, kuid tõelised probleemid peituvad sõna otseses mõttes põranda all või seina sees.