Salajane skeem, kuidas RMK kestvuslepingutest miljoneid eurosid lisakasu lõigata

Postimehe analüüs, et RMK on müünud viie aastaga kestvuslepingutega puitu üle 52 miljoni euro võrra odavamalt, kui müünuks sama aja avalike oksjonite hindadega, on ühe endise saekaatripidaja hinnangul vaid jäämäe veepealne tipp (Postimees ei avalda ettevõtja nime tema anonüümsuse huvides – Ü. H.). «Olete koera saba pihku saanud,» tähendas ta piltlikult ning seletas, milliseid punkte RMK saadetud kestvuslepingutes vaadata ja kuidas nende abil raha saab teha.

Kümnendik kohe, edasi sõltub nahaalsusest

«Seal on samasugune enampakkumine, mis toimub siis nende pakkujate vahel, kellega on sõlmitud kestvusleping. Lihtsalt kogus on suurem, periood on pikem, stabiilsuse garantii on pikem,» õigustas RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi 85 protsendi puidu müümist salastatud kestvuslepingutega, mitte avalikul oksjonil, kus hinnad kõrgemad.