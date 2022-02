Tiit Terik: vabaõhuüritustel kaob koroonapassi nõue

Teadusnõukoda oli peale arutelu ettepanekuga nõus, millele tuginedes valitsus langetas põhimõttelise otsuse, et 14. veebruarist kaob piirang täielikult. «See tähendab seda, et alates sõbrapäevast ei pea välitingimustes toimuvate sündmuste puhul enam koroonapassi näitama,» selgitas Terik.

«Oleme lähtunud põhimõtetest, et kontrollimeetmeid hoiame ainult nii kaua, kui tõesti vaja ja leevendusi teeme teaduslike põhjenduste alusel,» ütles peaminister Kaja Kallas (RE). «Täna andis teadusnõukoda oma hinnangu, et välitingimustes on viiruse leviku oht oluliselt madalam. Seega leppisime täna valitsuses kokku, et õues toimuvatel üritustel alates 14. veebruarist enam Covidi tõendit vaja pole. Panen kõigile südamele, et kindlasti tuleb käituda ka edaspidi õues ettevaatlikult, olla hajutatult ja võimalusel kanda maski, sest omikron on ülinakkav,» rõhutas peaminister.