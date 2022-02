Lotman: vaenulikku propagandat levitavad kanalid tuleb maksustada nagu pornokanalid

Riigikogu liige Mihhail Lotman ütles Postimehele, et ta on mitmel korral Riigikogus teinud ettepaneku käsitleda selliseid vaenu külvavaid kanaleid samamoodi, kui pornokanaleid. «Demokraatlike kanaleid võiks alati tasuta levitada, kuid mitte vaimset pornot,» ütles Lotman. Nagu pornotki, ei tohiks seda tema sõnul tasuta levitada ning las need, kes sellise meediakanali vastu suurt huvi tunnevad, maksavad ka siis rohkem. «Naudingu eest tuleb maksta. Kuid ma olen igasuguste keeldude vastu!» sõnas Lotman.

Staažikas poliitik ja ühiskonnaaktivist Liis Klaar arvas, et vaenulikke kanaleid peaks levist ära kaotama niipalju kui võimalik. «Suur osa meie venekeelsest elanikkonnast elabki ju ainult nende toel,» arvas Klaar. Seetõttu vaadataksegi tema meelest vähe Eesti kanaleid, sealhulgas venekeelset ETV+ i. «Seda nad ei vaata, sest usaldavad vaid oma tsaar Putinit ja Vene kanalite propagandiste ja vaktsiin Sputnikut,» jagas ta oma nördimust. Klaar resümeeris, et igal juhul tuleb nende valikut ja levikut minimeerida, kuid ta arvas ka, et võib-olla midagi peab lahti jätma, et jälle mingit mäsu ei tuleks.