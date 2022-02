Postimehe arvamusliidrite lõunal olid kõne all arusaamad julgeolekust ja julge olemisest

President Ilves alustas ettekannet julgeoleku mõiste definitsiooniga. «Kõige lihtsamalt ja lihtsustades on see mingit sorti kindlus, et inimese ja tema järglaste elu jätkub,» sõnas Ilves.

Ta tõdes, et lisaks toidule ja paljunemisele on julgeolek üks põhivajadustest. Kasutades lääne kultuuri mõttehiiglaste aegumatuid tsitaate ja narratiive, mõtestas president lahti julgeoleku ja sõjapidamise vahelised seosed läbi aegade. Põhirõhk langes sellele, kuidas tehnoloogia areng seab ohtu meie turvalisuse.

Ka arvutiteadlane Maarja Kruusmaa keskendus oma sõnavõtus kriisi eri vormidele. Näiteks leidis ta, et kasutame sõna «kriis» liiga kergekäeliselt. «Selle all mõeldakse ootamatult toimuvat ning kiiresti kontrolli alt väljuvat sündmust. Koroonakriis on kriis selle sõna algses tähenduses, energiakriis praegu veel kriisi mõõtu välja ei anna. Julgeolekukriis õnneks samuti veel mitte,» sõnas ta.

Julia Laffranque

riigikohtunik

Ettekanded andsid mõtlemisainet, kuidas püsida julge ja kuidas oma hirmudele vastu astuda. Avalikus ruumis toimuv diskussioon on meil muu Euroopaga üsna sarnane, kõik taandub sellele, kuidas inimene maailma näeb. Üks on teaduse tasand, aga teine see, et kui mul tõepoolest tuba on juba pime, siis kuidas seda siis tunnetada.

Marju Kõivupuu

folklorist

Tänane mõttevahetus tõstatas küsimusi, mida peaksime väga tõsiselt ja kaalutletult edasi arutama, alates sellest, mida tähendab infotehnoloogiline sõltuvus, kuni selleni, et ega me äkki poliitkorrektsuse sildi all kurja toida, nagu vanemad inimesed on öelnud.

Riina Solman

erakonna Isamaa aseesimees

Toomas Hendrik Ilves on oma ala korüfee ja loomulikult oli tema kõne asjakohane. Kõne venis natuke pikaks ja võib-olla peaks enesenautimise asemel natuke rohkem publikule mõtlema, aga vanameister on vanameister. Maarja Kruusmaa kõne oli väga hea ja soovitan seda kõigil üle kuulata. Ta tõi nii elulähedasi näiteid, et iga inimene saab aru, miks peab kriisideks valmis olema.

Lauri Hussar

Postimehe peatoimetaja 2016–2019

Toomas Hendrik Ilves oli oma analüüsis väga täpne. Tundsin puudust sellest, et ta esitas klassikalise sõja kohta valemi, aga kaasaegse sõja kohta mitte. Muidugi ma mõistan, et sellise määratluse sõnastamine on väga keeruline. Kruusmaa tuletas meelde, millised olulised asjad meid elus hoiavad ja seda kõige põhilisemat, milleks peame vajadusel valmis olema.

Indrek Tarand

endine Euroopa Parlamendi liige

Tundub, et mehed on huvitavad olevused: kui saata neile kutse, et palun tule minu sünnipäevale või lõunat sööma, siis nad ei tule. Kui kutsel seisab «austatud arvamusliider», siis on kõik kohal. Nägime siin ligi 250 küpsemas keskeas meest ja pisut üle kümne naisterahva, ka see on mõttekoht.

Väino Koorberg

ajakirjandusõppejõud

Esimene mõte oli, et tuleks hakata kaalust maha võtma. Kõige intrigeerivam väljaütlemine oli see, mis pani ühte lausesse Ämari lennuvälja ja tegeliku põhjuse, miks enamik inimesi sureb haigustesse ka siis, kui ülemaailmne sõda on lahti läinud. Reageerime kriiside peale põlverefleksiga, aga tegelik reaktsioon peaks olema põhjalikum, süstemaatilisem ja sissevaatavam.

Toomas Alatalu

poliitikavaatleja

Kuuldu oli väga õigeaegne. Me tihti ei oska hinnata seda, mis tegelikult meie ümber toimub. Me ei pruugi ette kujutada, et suurim oht peitub tehnoloogias. Mulle meeldis rohkem Kruusmaa kõne, keda esitleti kui robootika ema. Hea on teada, et Eestis on nii tublisid ja tarku naisi, kes kuuluvad Euroopa tippu ning nõustavad Euroopa juhte.

Tõnu Viik

filosoof

President Ilves juhtis õigesti tähelepanu sellele, et sõja iseloom on muutunud ning seeläbi on ka turvalisuse ja sõja ohu tõrjumise vahendid muutunud suurel määral digitaalseks. Ja nagu Maarja Kruusmaa nentis, olukord, kus toimub kriiside kaskaad, on juba tõeliselt raske. Sellises olukorras ei saa valitsuskabinet tegeleda ainult ühe kriisi mikromajandamisega.

