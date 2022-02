Siseminister: oluline on oskus ohte ära tunda

Kantsler Tarmo Miilitsa sõnul on kriisides siseministeerium esimene liin – keerulistes olukordades on just politsei, pääste ja kaitsepolitsei need, kes peavad suutma olukorras toime tulla ja vajadusel see stabiliseerida. «Sisekaitse on osa kriisideks valmisolekust ja laiast riigikaitsest, mille eesmärk on valmistuda ning tõrjuda Eesti põhiseaduslikku korda ja iseseisvust ähvardavaid ohte, et ei tekiks sündmuste eskaleerumist,» märkis kantsler. «Seetõttu on tähtis, et tunnetaksime riigi turvalisust ja kaitsmist ühtse tervikuna.»