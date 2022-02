Peaminister toonitas, et haridusvaldkond on üle pika aja heades kätes. «Haridusminister on väga pädev ja teeb väga head tööd. Ja teiseks, ma tahan juhtida tähelepanu, et see on järjekordne näide, kuidas Isamaa sõnad opositsioonis ja koalitsioonis absoluutselt kokku ei lähe,» vastas Kallas Seederile.