Tallinna pikim park ootab linnaruumikunsti ideekavandeid

«Putukaväila algatus on osa Tallinna linna suuremast plaanist muuta linnakeskkond rohelisemaks ja inimmõõtmelisemaks. Seepärast julgustan kõiki kunstnikke esitama ideekavandeid «Kohasumina» konkursile, et saaksime teha Putukaväila keskkonna elamuslikumaks ja vaheldusrikkamaks,» ütles abilinnapea Vladimir Svet.

Ideekonkursil on oodatud osalema kunsti-, arhitektuuri- ja urbanistikavaldkonnas tegutsejad. Ideekavandite loomisel tuleb lähtuda keskkonnasäästlikkuse ja materjalide eluringi põhimõtetest. Võistlustöö peab olema teostatav ja mahtuma etteantud eelarvesse, milleks on 20 000 eurot ühe installatsiooni kohta, milles sisaldub ka auhinnafond. Installatsioonid on kavas püstitada 2022. aasta kevadsuvel ning need jäävad üles vähemalt 2023. aasta lõpuni. Võistlusala hõlmab Putukaväila üheksast ruumiosast viit, nii et sellesse jäävad Mustjõe, Veskimetsa, Väike-Õismäe, Astangu ning Vana-Mustamäe ja Hiiu ruumiosad.