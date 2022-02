EKRE pärib abilinnapealt krematooriumi kohta aru

«Nõmme linnaosas Valdeku tänaval on uus krematoorium, mille rajamise kaebasid kohalikud elanikud kohtusse ning kohus tunnistas kogu planeerimismenetluse, sealhulgas ehitusloa ebaseaduslikuks (haldusasja lahend nr 3-19-1749). Ringkonnakohtu otsus on ammu jõustunud (19.02.2021), kuid sellest hoolimata võttis linnaplaneerimise amet menetlusse krematooriumi ehitusloa taotluse, kuigi ehitusregistri alusel on hoone «ehitamisel»,» tõdesid linnavolinikud oma arupärimises.