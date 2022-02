Aherainemäele kerkiv radar vabastab tuulikutele piirangualust maad

«2024. aastal püstitatav radar on planeeritud rajada Jõhvist lõuna pool asuva aherainemäe otsa,» ütles kaitseministeeriumi riigikaitseliste infosüsteemide ja innovatsiooni osakonna juhataja Oliver Tüür, kelle kinnitusel on see radarisüsteem, nagu ka praegu Lääne-Virumaal Kellaveres asuv radar, pärast rajamist tavaliiklejatele nähtav.