Kaitseministeeriumi uus radar tuleb aherainemäe otsa

Kaitseministeerium on välja valinud uute õhuseireradarite asukohad, esimene radareist püstitatakse 2024. aastal Ida-Virumaale aherainemäe otsa. Peale Eesti kaitsevõime tugevdamise aitavad uued radarid vabastada tuulikutele piirangualust maad. Kaitseministeeriumist öeldi, et ka 2025. aastal valmivale radarisüsteemile on asukoht valitud, kuid seda veel ei täpsustata. Kahe radari maksumus on umbes 70 miljonit eurot. ERR