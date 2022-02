Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro märgib, et kui varasemate aastate andmed näitavad, et fentanüülid on põhjustanud kuni 80 protsenti Eesti narkosurmadest, siis praegu on nende osakaal langenud neljandiku kuni kolmandikuni. «Selle taga on suures osas politsei ja prokuratuuri viimaste aastate töö fentanüülituru lõhkumisel. Meie eesmärk on teha aine levitamine ja sellega kriminaaltulu teenimine võimalikult raskeks,» teatab ta.