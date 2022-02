Eesti toetab Ukraina rindelähedaste asulate elanikke 351 700 euroga

Välisminister Eva-Maria Liimets ütles, et kaheksa aastat kestnud relvakonflikt Ida-Ukrainas on süvendanud humanitaarkriisi, mis vajab järjekindlat rahvusvahelist tähelepanu ja toetust.

«Konflikt on mõjutanud ligi viie miljoni inimese elu, kellest üle kolme miljoni vajab humanitaarabi – paljudele elanikele on probleem puudulik meditsiiniabi ja kommunaalteenused, nagu elekter, vesi ja küte. Samuti vajavad pikki aastaid pidevas ohuolukorras elanud inimesed emotsionaalset tuge. Need probleemid võimenduvad praeguses keerulises julgeolekuolukorras veelgi, mistõttu otsustasime Ukrainat toetada täiendava humanitaarabiga, et aidata leevendada rindelähedaste asulate elanike kannatusi,» ütles Liimets.