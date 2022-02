Hinnatõusu tõttu vähendas elektritarbimist ligi 40 protsenti tallinlastest

Linlastelt küsiti ka, mida on nad ise energiatarbimise vähendamiseks või muutmiseks teinud või kavatsevad teha. Enim on võetud kasutusele säästlikumad valguslahendused (48%) või soojustatud maja vundamenti, seinu ja katust (36%).

Oluliselt vähem on elektritarbimise muutmiseks paigaldatud maakütet (2%) või päikesepaneele (2%). 12 protsenti eramu omanikest või korteriühistutest on võtnud kasutusele muid lahendusi nagu kütteseadmete vahetus, elektritööd, maja kapitaalremont ja üldine energiatarbimise vähendamine.

Oma eluruumiga on pigem või väga rahul suurem tallinlastest: kõige rohkem asukohaga, seejärel mugavustega, mõnevõrra vähem seisukorraga, suuruse ja sisekliimaga. Keskmisest enam on eluruumi asukohaga rahul Kesklinna ja Nõmme elanikud, seisukorraga on rahul 15–29-aastased pealinlased, mugavustega on rohkem rahul Mustamäe elanikud ning eluruumi suurusega üle 60-aastased tallinlased.