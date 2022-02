Ringkonnakohus andis prussakamürgi vaidluses õiguse Toomas Lepale

Ringkonnakohus märkis, et Isamaa ja Raivo Aeg käitusid õigusvastaselt, kui esitasid 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimiskampaania reklaamil hageja au teotaval viisil andmeid, millest võis järeldada, et Toomas Lepp on korruptant. Ühtlasi kasutasid nad kohtu hinnangul Lepa kujutist õigustamatult ja au teotaval viisil.

Ringkonnakohus aga leidis, et 500-eurone hüvitis ei vasta hageja kohta valeväidete avaldamise ning tema au teotamise raskusele ja ulatusele. Kohus leidis, et Isamaa ja Raivo Aegi rikkumise raskus avaldub eelkõige selles, et Toomas Lepa pea kujutist kasutati surnud prussaka peana, millel on halvustav tähendus. Neil kaalutlustel mõistis ringkonnakohus mittevaralise kahju hüvitiseks 2000 eurot.