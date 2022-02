Terviseamet ei soovita üleriiklikku distantsõpet

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma sõnul andis Terviseamet soovituse valitud piirkondadele, kus surve tervishoiusüsteemile on kõige suurem. «Terviseamet ei ole andnud soovitust rakendada üle-eestilist distantsõpet. Amet andis soovituse kõrgema haigestumisega kohalikele omavalitsustele. Nende omavalitsuste koolid, kus on nakkus sees, on mõistlik suunata distantsõppele selleks, et kiirelt vähendada laste haigestumist ja viiruse levikut,» ütles ta.

Soovitus tuleneb kõrgest esmatasandi töökoormusest, intensiivistunud haiglakoormuse kasvust ja kõrgest laste nakatumise arvust, mis põhjustab toimepidevushäireid ka väljaspool tervisesektorit. Lühiajaline distantsõppe rakendamine kõige kõrgema haigestumisega piirkondades aitab katkestada nakkusahelad ja kiirendab laste nakatumise langustrendi. Varasem praktika on näidanud, et kiire haigestumise langus laste hulgas toob kaasa haigestumise languse ka teistes vanusrühmades, vähendades samal ajal tervishoiusüsteemi koormust ja haiglaravile sattuvate inimeste arvu.

«See ei ole midagi erinevat sellest, mida me ka varem teinud oleme ja teeme igapäevaselt – kui näeme, et piirkonnas on probleem, siis juhime tähelepanu ja anname soovituse. Terviseameti regionaalosakonnad annavad igapäevaselt koolidele distantsõppe kooskõlastusi ja sarnaseid soovitusi andsime ka eelmiste koroonalainete tippude ajal,» selgitas Härma.

Väga paljudes piirkondades on koolid juba varasemalt otsustanud distantsõppele minna. Terviseameti põhja regionaalosakond on andnud soovituse Tallinna linnajuhtidele ja Rae, Viimsi ning Saue vallale. Samuti on Terviseameti ida regionaalosakond distantsõpet soovitanud Kohtla-Järve, Kiviõli, Kunda ja Kadrina koolidele.