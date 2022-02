Sõbrapäeva juured ulatuvad antiikaega

14. veebruar on juba kaua tuntud sõbrapäeva või valentinipäevana. See on päev, mil tähistame armastust, peame meeles lähedasi inimesi ja teeme neile toredaid kingitusi. Ajaloolaste andmeil on praeguse tähendusega sõbrapäeva tähistatud umbes 14. sajandist, aga selle juured ulatuvad lausa Vana-Roomasse. Ajaloolased on leidnud, et sõbrapäevaga sarnast tähtpäeva pidasid juba vanad roomlased, kes korraldasid iga aasta 15. veebruaril Lupercalia festivali. Sel puhul tahtsid Rooma preestrid linna puhastada halbadest vaimudest ning selleks ohverdati iga ürituse alguses isane kits või koer. Sellega avaldati austust antiikmaailma viljakusjumalale Faunusele.