Kindel: Eesti ja liitlaste missioon Malis saab lõpu

Neljapäeval kirjutas Bloomberg, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron haub plaane, kuidas Prantsuse väed Malist välja tuua ning veenda liitlasi sama tegema. Vastukaaluks on Hispaania kaitseminister Margarita Robles väitnud, et eurooplaste kohalolu Malis on hindamatu tähtsusega, et vältida suvist Afganistani katastroofi.