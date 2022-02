«Inimene, kes lööb ühe korra, lööb ka teist korda»

Tellijale

Must statistika selgus reedel – 112 päeval – Tallinnas Kai kunstikeskuses peetud vestlusringis. Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher jagas seal, et temal on vägivallaga väga isiklik kokkupuude, sest ta oli koolis tagakiusatav.

«Sain põhikoolis peksa selle pärast, et olin vaesest perest pärit. Mäletan ühte peksulugu selle pärast, et mul oli sokk katki ja see oli kinni nõelumata ja ma sain vanematelt klassikaaslastelt peksa. Ma kartsin kooli minna. Ma põgenesin koolist,» meenutas Vaher.