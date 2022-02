Šveitsi valijad toetasid tubakareklaami keelustamist

«Oleme äärmiselt õnnelikud. Rahvas mõistis, et tervis on palju olulisem kui majandushuvid,» ütles ühenduse Šveitsi Liiga Vähi Vastu esindaja Stefanie De Borba pärast tulemuste selgumist AFP-le.

Kriitikute meelest on taolise piirangu seadmine aga küsitav.

Tubakareklaamikeelu algatuse eesmärk on karmistada Šveitsi äärmiselt leebeid tubakaseadusi ning keelata tervist ohustavate toodete reklaam kohtades, kus alaealised võiksid seda näha, mis tähendab sisuliselt igal pool.

Erinevalt enamikust rikastest riikidest ei ole tubakareklaam Šveitsis praegu keelatud. Seda peetakse maailma suurimate tubakafirmade lobitöö teeneks, kel on Šveitsis peakorterid.

Mõnes kantonis on kehtestatud rangemad reeglid ja oodata on ka uut üleriigilist seadust, aga reklaamikeelukampaania algatajad kogusid piisavalt allkirju, et panna hääletusele kavandatavast palju rangem üleriigiline keeld.