Politsei teeb Eesti-Läti piiril pistelist kontrolli

Politsei- ja piirivalveameti kriisideks valmisoleku büroo juht Rauno Roosimägi rääkis, et politsei on teinud Eesti-Läti piiril pistelist sõidukite kontrolli juba alates eelmisest suvest, kui olukord Valgevene ja Euroopa Liidu riikide piiridel eskaleerus. «Teeme seda selleks, et Eestit ei saaks ebaseadusliku rände transiitriigina kasutada.»