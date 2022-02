Küsimusele, kas üliõpilased ja need, kes alles soovivad sügisel kõrgkoolides õpinguid alustada, peaksid muretsema, kui enne sügist uut halduslepingu ei sünni, vastasid rektord julgustavalt, et seda ei juhtu.

Maaülikooli rektor Mait Klaassen ütles Postimehele, et vastuvõtt toimub, kuid nad ei võta endale uusi kohustusi, kuni rahastamise asjas pole kindlust. Ka TalTechi rektor Tiit Land kinnitas, et neil on sügisese vastuvõtukava otsused tehtud ning tudengid ei peaks muretsema.