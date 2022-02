Tsentristid küsisid vaktsiinipasside kaotamisele kinnitust Kuressaare haiglajuhilt

«Koroonapasside kaotamist takistab ainult psühholoogiline barjäär. Peame inimõigusi austama ning kindlustama, et vaktsineerimine on vabatahtlik ja inimeste teadlik otsus,» selgitas Laane koosolekul.

Saime kinnitust, et Keskerakonna poolt ühiskonnale antud sõnum koroonapassi kaotamise ja piirangute leevendamise kohta on end igati õigustanud, ütles Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid pärast koosolekut.

Saaremaal on neljandas laines võrdlemisi hästi läinud

Viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande elaniku kohta on Saaremaal 4803. Madalamad näitajad on vaid Jõgeva- ja Valgamaal. Võrdluseks: kõrgeimad näitajad on Harju- ja Tartumaal, kus vastavad numbrid on 6901 ja 6614.

Terviseameti andmetel on Saaremaal esimese lõpetatud vaktsiinikuuriga hõlmatus 66,7%, millega ollakse maakondade arvestuses viiendal kohal.

Lääne märkis reedel Saarte Häälele, et Kuressaare haiglas on olukord stabiilne. «Covid-osakonnas on alla kümne patsiendi. Kuni me teist osakonda avama ei pea, pole vahet, kas osakonnas on haigeid üks või kümme,» lausus ta.

Samuti ei pidanud ta laialdast Covid-testimist otstarbekaks. «Me raiskame neli miljonit eurot nädalas testimise peale, aga kui palju on testitute hulgas riskigruppi kuuluvaid ehk vanuses 65+ inimesi? Mis selle rahaga kõik meditsiinis teha annaks,» selgitas ta kohalikule väljaandele.