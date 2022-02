Eesti sõnum Ukrainale: meie diplomaate kodumaale ei too

Erinevalt paljudest lääneriikidest ei ole Eesti oma diplomaatidele edastanud soovitust või käsku Ukrainast lahkuda. Kaitseminister Kalle Laaneti (RE) sõnul on see eelkõige sõnum Ukrainale, et me ei toeta neid mitte ainult rahuajal, vaid ka siis, kui kriisiolukord ja sündmused peaksid pingestuma.