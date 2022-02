Kiire internet tuleb meile liiga aeglaselt

Kiirest internetist kui inimeste ühest põhiõigusest ja valguskaabli toomisest kõigi Eesti perede juurde on räägitud üle kümne aasta. Sealjuures on riik algusest peale lubanud minna appi piirkondadele, kus võimalikke kliente on nii vähe, et eraettevõttel ei tasu äriliselt sinna panustada.