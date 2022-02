Paet: Eesti inimesed maksavad Vene propagandale peale ja ei saa sinna midagi teha

Ühtlasi kirjeldas ta, et televaatajad ise ei saa praegu suuresti midagi teha, sest need kanalid on põhipakettide osa, millest inimene ise ei saa loobuda.

«Nimelt on mitmed Vene telekanalid nagu Pervõi Baltiiski Kanal (PBK), NTV-Mir, RTR-Planeta ja Ren TV Estonia Eesti teleoperaatorite Telia, STV ja TVPlay Home (Viasat) põhipakettides, kes maksavad neile aastas hinnanguliselt kuni 3 miljonit eurot Eesti televaatajatelt kogutud litsentsitasu. See raha korjatakse niisiis kokku Eesti televaatajatelt,» nentis Paet, lisades, et nii liigub raha Vene telekanalitele, millelt pole oodata objektiivset ajakirjandust.

Kui teleoperaatorid neid kanaleid siiski levitada soovivad, siis peaks need eurosaadiku hinnangul olema valikkanalite hulgas, mida inimene saab ise juurde osta. «See on kummaline, et kui nimetatud Vene kanalid koos vastava sisuga on põhipakettides, siis suurem osa Euroopa riikide kanalitest on nn lisakanalid, mille eest tuleb eraldi maksta. On need näiteks Soome, Rootsi, Prantsuse või Saksa kanalid. Tahad vaadata – maksad eraldi,» pakkus ta välja.