Eesti lühiuudised

Sarjategijaid ootab Estonia parvlaeva asjus uus istung

Parvlaev Estonia hauarahu rikkumises õigeks mõistetud kaks dokumentaalsarjategijat peavad uuesti kohtupinki astuma, sest Rootsi apellatsioonikohus tühistas eile alamastme kohtu otsuse. Göteborgi ringkonnakohus leidis 2021. aastal, et sarja režissöör Henrik Evertsson ja süvamereanalüütik Linus Andersson, kes mõlemad on Rootsi kodakondsed, rikkusid hauarahu ning seetõttu võib nende tegevusi karistada niinimetatud Estonia seaduse paragrahvidega. Siiski otsustas kohus, et neid ei saa vastutusele võtta, kuna nad olid Saksamaa lipu all sõitval alusel ning viibisid rahvusvahelistes vetes. Ehkki mitmed riigid on 1995. aasta leppe allkirjastanud, pole Saksamaa seda tänini teinud. BNS