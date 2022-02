Eesti luure andmetel pole Venemaal Ukraina okupeerimiseks jõudu

Venemaa relvajõududel on olemas võimekus suuremahulise rünnaku alustamiseks, selleks on vajalikud relvajõud Ukraina piiride läheduses ning tarvilik varustus alates laskemoonast ja lõpetades kütusega. Samas on küsitav, kas Venemaa suudab praegu kogu Ukraina vallutada. Välisluureameti hinnangul napib Venemaal jaksu ka selleks, et okupeeritud alasid oma kontrolli all hoida.