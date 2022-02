Tallinn tõstab umbes 7000 töötaja palka

Linnaosade sotsiaalhoolekande osakonna töötajatele on ette nähtud keskmiselt 19-protsendiline palgatõus. Selle valdkonna töötajatel on Kõlvarti sõnul olnud pikalt suur töökoormus, kuid palgad ei ole olnud konkurentsivõimelised. Energiakriisi, hinnakasvu ja kasvavate toimetulekuprobleemid on muutnud seda olukorda veelgi teramaks. Lastekaitsetöötajate ning sotsiaalteenuste ja -toetuste spetsialiste palgatase tõuseb palgatõusu tulemusel vahemikku 1600 kuni 1900 eurot.

Täiskoormusega töötajate palka tõstetakse reeglina 7 protsendi võrra. Kõrgharidusega kultuuritöötajate põhipalgad tõusevad 7,7 protsenti. Noorsootöötajate põhipalgad tõusevad 10 protsenti. Töötajatel, kelle täiskoormusega põhipalk on 1200 eurot ja madalam, tõuseb palk üldjuhul 10 protsenti. Tallinna Loomaaia töötajate puhul, kelle põhipalk on alla 1000 euro, kasvab palk 13 protsenti.

Linnapea sõnul on energiahindade ning tarbijahinnaindeksi tõus valusalt mõjutanud kõiki Eesti inimesi, sealhulgas linnatöötajaid. «Paljudel linlaste heaks töötavatel inimestel ei ole palk aastaid tõusnud ning nii mõnegi valdkonna palgad on turu keskmisele kõvasti alla jäänud. Tallinna kui tööandja eesmärk on tagada tööjõuturul konkurentsivõimeline palk ning väärtustada linnaorganisatsiooni töötajaid, pöörates suuremat tähelepanu ametikohtadele, kus tööjõupuudus ja palgamahajäämus on kõige tuntavamad,» ütles Kõlvart.