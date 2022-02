17 koroonasurma: suri ka 100-aastane naine

Miks on tõhustusdoosi vaja?



Viimased teadusandmed näitavad, et tõhustusdoosiga inimeste hulgas on kaitse omikroniga nakatumise eest 55-80%, samas kui kahe doosiga vaktsineeritute hulgas on kaitse vaid 20% lähistel.

Ka Eesti detsembrikuu andmed näitavad, et tõhustusdoos vähendab kordades nii nakatumisriski kui ka raskelt haigestumise tõenäosust.Tõhustusdoosi saanud inimesed sattusid Covid-19 tõttu haiglaravile keskmiselt 25 korda harvem kui vaktsineerimata inimesed ja 4 korda harvem kui esmase vaktsineerimiskuuriga inimesed, selgus TÜ matemaatilise statistika professori Krista Fischeri andmete analüüsist.

Allikas: vaktsineeri.ee