Tallinna koolid saadetakse distantsõppele koolijuhtide äranägemisel

«Eelmise nädala lõpus äratas tähelepanu terviseameti kiri mõnele omavalitsusele, mille sisu oli ettepanek saata tsentraliseeritult distantsõppele munitsipaalkoolid viies linnaosas. Välja jäid Pirita, Kristiine ja Nõmme. Soovitati saata viie linnaosa koolid kaheks nädalaks distantsõppele. Arvestades, et 28. veebruaril algab koolivaheaeg, oleks see tähendanud, et lapsed oleksid koolist ära kolm nädalat,» rääkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Ta lisas, et terviseamet tunnistas ka ise, et ei valda piisvalt infot Tallinna koolide koroonaolukorra kohta. «Tekkis küsimus, et kust see ettepanek üldse tuleb, kui neil andmeid pole. Samuti väideti ühe linnaosa kohta, et nakatunute arv seal langeb, aga ometi taheti sealsed koolid distantsõppele saata,» ütles ablinnapea.

«Linn pole kunagi väitnud, et distantsõpe ei ole viiruse eviku piiramiseks hea meede. Oleme isegi leidnud, et teatud olukordades on see isegi tõhusaim meeede. Aga seekord leidsime, et terviseamet on selle soovitusega hiljaks jäänud,» tõdes Belorovtsev.

Koolijuhid on tema sõnul aasta algusest jälginud olukorda oma koolides ja saatnud distantsõppele teatud õpilased või klassid. «Mõni kool on distantsõppel ära olnud ja juba tagasi tulnud. Peab ütlema, et meie erinevalt terivseametist teame, mis olukord koolides on ja võime konstateerida, et olukord paraneb juba teist nädalat järjest. Õpetajate seas on nakatumisnumbrid veel kõrged, aga koolijuhid saavad ka sellega hakkama.,» lausus Belobrovtsev.

Ka eilsel kooljuhtide nõupidamisel olid kõik sõnavõtjad seda meelt, et koolid võiksid jätkuvalt ise otsustada vastavalt olukorrale nende territooriumil.