Keskkonnaministeerium kontrollib RMK kestvuslepinguid

«RMK on täitnud Eesti metsapoliitikast tulenevat ülesannet tagada siinsetele puidutööstuse ettevõtetele pikaajaline areng, varustades neid vajaliku toorainega riigimetsast. Kestvuslepingud on igati seaduslik viis puidu müümiseks ja sektori areng on näidanud, et need lepingud on ennast õigustanud. Need lepingud on võimaldanud siinsetes metsades kasvanud puidule anda väärtust kohapeal ja luua arvukalt töökohti maapiirkondades. Kõik see ei välista, et saaks veel paremini. Näiteks võiks lepingutes olevat infot senisest rohkem avalikustada ja analüüsida, kuidas veelgi paremini meie metsi väärindada,» selgitas keskkonnaminister Erki Savisaar täiendava järelevalve vajalikkust.